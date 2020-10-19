"ضائقة مالية".. التفاصيل الكاملة لانتحار شاب في "القناطر"

قررت نيابة القناطر برئاسة المستشار محمد فايد، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه منتحرا بسقف حجرة داخل مسكنه بقرية "أبو الغيط" بمركز القناطر، بعد أن أكد تقرير مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية أو شبهه جنائية في الوفاة، وأثبتت أقوال شقيقه أنه كان يعاني من أزمة نفسية بسبب الخلافات الأسرية والمشاكل المالية.

وكشفت التحقيقات أن المنتحر يدعى "كريم.ر.ا" 29 عامًا، عامل، عثر عليه مشنوقا بسقف حجرة في شقته السكنيه حيث كانت الجثة معلقة بسلك كهربائي مثبت أحد طرفيه في رقبته والأخر بـ"جنش السقف" وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

أقر شقيق المتوفي في التحقيقات أنه كان يعاني في الأونه الأخيرة من حالة اكتئاب نظراً لتعدد الخلافات الأسرية مع زوجته واليوم وحال قيام زوجته بالإطمئنان عليه فوجئت بانتحاره ولم يشتبه في وفاته جنائياً

كان العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من عمليات إدارة النجدة بقيام أحد الأشخاص بالإنتحار بالشقة سكنه الكائنة بناحية عزبة شرارة بابوالغيط دائرة المركز

وكانت القناطر الخيرية، شهدت واقعة إنتحار شاب شنقا داخل غرفة نومه بعزبة شرارة التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مستخدماً سلك كهربائي علقه في سقف الغرفة، بسبب مروره بضائقة مالية ووجود خلافات أسرية مع زوجته، وأخطر مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي،

انتقلت على الفور قوة من الشرطة، بقيادة مدير المباحث الجنائية، اللواء حاتم حداد، ورئيس المباحث، العميد خالد المحمدي، ورئيس مباحث المركز، المقدم أسامة مشهور، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب فى العشرينات من عمره، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بها، ووجود سلك كهرباء ملفوفاً حول رقبته.

وبسؤال أسرته أقروا بأنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب الخلافات الاسرية والظروف المالية في الفتره الأخيرة، وفوجئوا بانتحاره صباح اليوم، وأفاد شقيقه بأنه دخل في حالة نفسية سيئة، خلال الفترة الأخيرة وأنهم إكتشفوا جثته معلقة في سقف الحجرة، وتبين أنه فارق الحياة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة وتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.