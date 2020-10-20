7 استفسارات للمصريين بالخارج في أول يوم انتخاب

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتساؤلات والاستفسارات التي وردت من المصريين بالخارج وتلقتها غرفة عمليات وزارة الهجرة، لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتي انطلقت اليوم الاثنين 19 أكتوبر وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، ويرصد التقرير التالي أبرز التساؤلات:

* وعن إمكانية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 من خارج مصر بدون التسجيل المسبق فإنه في حالة عدم التسجيل المسبق خلال الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2020

* وحول سريان التسجيل بالموقع للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة، فجاء الرد بأن إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب 2020 فقط بمرحلتيها الأولى والثانية وجولاتهما الأولى والإعادة ولن يعتد به في اي انتخابات مقبلة.

* إمكانية التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر، فأجاب "الفيديوجراف" أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال القسم الخاص بالمصريين بالخارج في القائمة الرئيسية.

* اختيار طلب التصويت بالخارج ثم اضغط للتسجيل، كما أبرز الفيديو تساؤلا حول حالة ما لم يستخرج الناخب بطاقة رقمه القومي من قبل، فجاءت الإجابة بأنه إذا لم يستخرج بطاقة الرقم القومي قبل صدور قرار دعوى الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية فهو غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق.

* حالة إذا لم يكن لدى الناخب جواز سفر مصري خلال مشاركته في العملية الانتخابية، فيمكنه استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل، علما بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية، وعند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر متضمن الرقم القومي ساري الصلاحية، وإما إذا كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب غير سارية يمكنه التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

* خانة محل الميلاد وما يكتبه الناخب فيها إذا كان مولودا خارج مصر، فيوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات، يستطيع الناخب استخدامها.

* حالة إذا وجد الناخب صعوبة في إدخال البيانات باللغة العربية يوجد لوحة مفتاح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي واسم الأم وهما الحقلان اللذان يجب إدخالهما باللغة العربية، وإذا ظهرت للناخب رسالة بأن اسم الوالدة خطأ يجب إعادة المحاولة مرة أخرى مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الاسماء مثل الهمزات، وفي حالة إدراك الناخب أنه أدخل بعض البيانات بشكل خاطئ بعد الانتهاء من عملية التسجيل يمكنه إعادة التسجيل مرة أخرى.