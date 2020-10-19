اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

اعتمد مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر، والمنعقد برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، نتيجة الجوائز لعام 2020 كالآتي:

أولا: جوائز التميز وقيمة كل منها 10.000 جنيه:

جائزة النقد الأدبى فاز بها الدكتور شعبان عبد الحكيم، حلمي القاعود.

جائزة الرواية فاز بها محمود عوض عبد العال، مصطفى نصر.

جائزة الشعر فاز بها الدكتور عبد الحميد محمود في شعر الفصحى، الشاعر السعيد قنديل شعر العامية.

ثانيا : جوائز الاتحاد وقيمة كل منها 10000 جنيه:

1ــ جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر أحمد حسن محمد شاهين.

2ــ جائزة النقد الأدبي فاز بها الناقد محمد شوقي عبد الحميد.

3ــ جائزة القصة القصيرة فازت بها آمال محمد الميرغني.

4ــ جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة سهير محمد متولي عوض.

5ــ جائزة الرواية فاز بها الروائي محمد سعيد أبو اليزيد شهاب.

6ـــ جائزة أدب الأطفال فازت بها هجرة محمود الصاوي

الجوائز الخاصة جاءت كالآتي:

1- جائزة المرحوم يوسف أبو رية "وقيمتها 5000 جنيه"، فازت بها عبير مرسي علي.

2- جائزة الشاعرة نوال مهنى "وقيمتها 10000 جنيه"، فاز بها الشاعر محمد حافظ حافظ محمد، وقد تم حجب جائزة المرحوم الدكتور عبد الغفار مكاوي، جائزة الروائي بهاء طاهر، جائزة الأديب محمد سلماوي، جائزة الناقد الدكتور حسن البنداري، جائزة الشاعر أحمد فضل شبلول، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فب حالة العمل المفرد وهي نسبة الـ85% وفق قرار مجلس الإدارة .

وأعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في سبتمبر الماضي، أسماء الفائزين بجائزة فؤاد حداد للشعر العامي في دورتها الأولى، حيث فاز بها من مصر الشاعر مجدى نجيب، فيما فاز بها الوطن العربي الشاعر اللبناني طلال حيدر، لمنجزهما الشعري، واعترافًا بريادة كل منهما فى محيطه، وتقديرًا لتأثير أشعارهما الممتد على وجدان الشعب العربي.