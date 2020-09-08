اتحاد الناشرين يوجه أعضاءه للاستعداد لمعرض الكتاب 2021

ناشد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، جميع الناشرين اليوم، بتحديث الملفات والتحقق من سريان المستندات الخاصة بهم، ليتسنى لهم المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

وتستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بإجراء تحضيرات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته 2021، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، وتأتى اليونان ضيف شرف المعرض في دورته 52.

وفيما يخص فتح الباب لمشاركة الدول بالمعرض، قال الحاج علي: "يفتح باب المشاركة في كل عام من أكتوبر".

من جهة أخرى، عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماعًا ووفد من اعضاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، برئاسة المهندس نديم إلياس مع كل من أحمد جابر نائب رئيس المجلس، ورئيس غرفة الطباعة، وسارة إبراهيم المدير التنفيذي، والفنانة إسعاد يونس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، ورئيس لجنة المصنفات، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة الكتاب، والمنتج والسيناريست محمد حفظي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيىة المصرية العامة للكتاب، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، لبحث سبل دعم صناعة النشر بكافة صورها وصناعة السينما، وحماية التراث والملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتج الثقافي والفني المصري للأسواق العالمية، ومناقشة مقترحات تشريعية تضمن حماية هذه الصناعات تمهيدًا لعرضها على البرلمان.

وقالت "عبد الدايم" إن العمل على تطوير صناعات النشر والسينما وحفظ حقوق الملكية الفكرية يخلق العديد من فرص العمل، ويزيد من تواجد قوى مصر الناعمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن دعم الصناعات المتعلقة بهذا المجال واجب وطني، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها من خلال التعاون بين الجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تأكيد أهمية المنتج الثقافي كقيمة مضافة مع التجارة والصناعة ليمثل جزءًا من الناتج وأحد مصادر الدخل القومي.

كما أكدت ضرورة التنسيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث الأسس والأطر الخاصة بالمشروع.