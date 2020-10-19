تدريب عملي على مكافحة حريق بمخزن في ميناء دمياط

أجرت هيئة ميناء دمياط تدريباً عملياً، اليوم، على حريق بمخزن خاص لإحدى الشركات العاملة بالميناء، وتضمن التدريب إخطار مركز العمليات بالهيئة إكتشاف حريق بجوار البضائع المخزنة مع قيام فريق الطوارئ الخاص بالشركة والمدرب على مواجهة الظروف الطارئة بالتعامل المبدئى بإمكانياته الذاتية.

وخلال التدريب، استخدم فريق الميناء الطفايات، وأجرى عمليات تبريد للمنطقة المحيطة، لمنع إنتشار النيران من مصدرها إلى المناطق المجاورة وإخلاء المعدات والأفراد إلى مناطق التجمع، بالتزامن مع توجيه مركز العمليات للإدارات المختصة وقسم الحماية المدنية بشرطة الميناء بالتوجه إلى مكان الحريق والتعامل مع مصدر النيران وإتمام عملية الإطفاء، وتم إعلان انتهاء التدريب بنجاح دون خسائر فى الأرواح أو الأصول.

وأظهر التدريب سرعة إستجابة جميع الجهات في تنفيذ المهام المكلفة بها خاصة التعاون والتنسيق بين الهيئة والشركات العاملة بالميناء والحماية المدنية فى التعامل مع الأزمات حال الطوارئ.

وصرح اللواء بحري، وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن التدريب يتم دورياً حرصاً من الهيئة على المال العام والبضائع ورؤوس أموال المستثمرين بالإضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف ومعالجة السلبيات في حينها.