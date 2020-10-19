محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير مصنع إنتاج الألبان "رقم 2"

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم 2 بمنطقة عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب بأسيوط، بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري، واللواء محمد عبد الباقى رئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي،والدكتور محمد حمام، عميد كلية الزراعة، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية طب بيطري. بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني أعقبه عرض فيلم تسجيلى لأهم مشروعات وأنشطة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي والتى تم تنفيذها بناء على توجيهات القيادة السياسية ووفقًا لخطة الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

واستعرض اللواء محمد عبد الباقي، رئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا، أبرز انجازات الشركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، ومشروعاتها بمحافظة أسيوط، وشرح "عبدالباقي" أعمال التطوير بالمصنع رقم 2 والتي تمت وفقًا لأحدث الأساليب العلمية فى مجال التصنيع الزراعى لمواكبة التقدم التكنولوجي، مقدماً التهنئة للشعب المصرى وأهل أسيوط بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة احتفالات المولد النبوى الشريف.

وتفقد المحافظ ومرافقوه خطوط الإنتاج في المصنع ومراحل التصنيع لمنتجات مشتقات الألبان والمنتجات الزراعية، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية وتحت إشراف طبي عالي وبأيدي مصرية 100 % لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلي وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وزار المحافظ ومرافقوه معرض المنتجات النهائية الزراعية والصناعية ومنتجات الألبان والمحاصيل الزراعية بأنواعها، والتي تعد فخر منتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الاراضي.

من جانبه، وجّه محافظ أسيوط الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لدعمهم الكامل للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية بالمحافظة وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأشاد "سعد" بدور شركة مصر العليا وجهاز الخدمة الوطنية فى إقامة مشروعات تنموية تساهم فى النهوض بالتصنيع الزراعي، بما يؤدى إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية والمحاصيل بأسعار مخفضة وتلبي احتياجاتهم، كما أشاد بمنتجات المصنع والمنتجات الزراعية المعروضة.

وفى نهاية الافتتاح سلم رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي درع الشركة للمحافظ تقديرا لجهوده ودعمه للشركة وحضوره افتتاح المصنع بعد تطويره .