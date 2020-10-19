اعتماد مكتبة محافظ أسيوط فرعاً رئيسياً لمكتبات مصر العامة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على اعتماد المكتبة العامة التابعة للمحافظة، لتكون فرعاً رئيسياً لمكتبات مصر العامة بأسيوط، بالإضافة إلى إطلاق أول مكتبة عامة متنقلة لخدمة القرى والعزب والنجوع، وذلك بناءً على التنسيق والتعاون الذي تم مع صندوق مكتبات مصر العامة.

وتضمن القرار زيادة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبات، وتفعيل خططها المستقبلية، التي تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع، وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بناء الإنسان المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، وإدارات المرور والحماية المدنية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.

وأشار المحافظ إلى أنه بناء على كتاب الوحدة المحلية لحي شرق وموافقة المجلس التنفيذي للحي على اعتماد المكتبة العامة التابعة للمحافظة لتكون فرعاً رئيسياً لمكتبات مصر العامة بالمحافظة، والذي تم الموافقة عليها بجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تخصيص مكتبة متنقلة تخدم مواطني المحافظة في القرى البعيدة، بعد تخصيص أتوبيس من الحملة الميكانيكية بالمحافظة وذلك انطلاقاً من اهتمام المحافظة بالمواطن الأسيوطي في المقام الأول، والاهتمام بنشر الثقافة والقراءة للجميع، نظراً لما تمثله من أهمية في تكوين الهوية والشخصية المصرية.

وأكد "سعد" تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطط تحويل المكتبات لمنظومة رقمية، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة آفاق جديدة لمواطني المحافظة.