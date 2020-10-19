القباج: محافظ الفيوم وعد بتخصيص مبنى لإنشاء مركز إدمان جديد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها كانت سعيدة بمقابلة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال زيارتها اليوم، مؤكدة أن هناك شراكة بين الوزارة والمحافظين كلهم، وشُرفت بأن تكون معه على مدار اليوم، حيث إن الفيوم تلقى اهتماما كبيرا من وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أنها من محافظات الصعيد، والتي لها طبيعة خاصة في الاهتمام بها.

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك انخفاضا في نسبة التعليم في بعض المراكز والنجوع بالمحافظة، موضحة أن الفيوم من المحافظات التي لم يكن بها أي مراكز تعافي من الإدمان، فكان هناك بعض الجهود تم تكثيفها، لافتتاح مركز تعافي من الإدمان في جامعة الفيوم، بالشراكة مع كلية الطب، ويعد هذا أول تعاون للوزارة مع الجامعة، مشيرة إلى أن محافظ الفيوم وعد بتخصيص مبنى كبير ومساحة كبيرة لإنشاء مركز تعافي أكبر وأكبر، ليخدم محافظتي الفيوم وبني سويف بسبب خلو المحافظتين من تلك الخدمة.

وتابعت أن أزمة الإدمان والتعاطي أحد المشكلات التي تعمل على حلها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل كبير، لأنها أزمة تهدد الشباب والاقتصاد والأسر، وتأكل ثمار التنمية.

وأثنت الوزيرة على جمعيات روتاري مصر وجهودهم في مشروعات متعددة، مؤكدة أنهم دبروا تمويلا من أجل فتح مدرسة متعددة الأدوار من مدارس اللغات، لافتة إلى أن بنوك القاهرة ومصر والإسكان والتعمير، شاركوا في بناء المدرسة.

وأشارت إلى أن الزيارة شملت إحدى القرى التي تضررت بشكل كبير في الفترة الماضية من السيول التي جرت في مصر في فبراير 2020، موضحة أن الوزارة في مبادرة مع الجمعيات الأهلية نجحت في إعادة ترميم 21 بيتا، ومنهم تم إعادته بالكامل، وهذه المبادرة كانت تتم مع جمعية صناع الخير، وهي جمعية واعدة وناجحة.

وواصلت: "سمعنا مشاكل الأهالي اللي عنده مشاكل مع تكافل وكرامة، واللي عنده مشاكل مع جمعية معينة أو أزمة معينة، سمعنا مشاكل الأهالي ونفسهم في إيه".