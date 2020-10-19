شعر صدره كشفه.. لص يتخفى في زي نساء لسرقة شفاط والأهالي يضربونه

تحقق نيابة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، مع لص، بعد أن ربطه الأهالي بحبل في الشارع، إثر محاولة سرقة محل أدوات كهربائية بشوارع المدينة، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية في مركز أبوتشت، شمال المحافظة، اليوم.

قال مصدر أمني، إن صاحب المحل الذي أمسك فيه اللص، يمتلك محلين للأدوات الكهربائية في أحد شوارع مدينة أبوتشت، وجميعها تحت المراقبة، وأثناء تواجده بأحد المحلين، شاهد في كاميرات المراقبة، شخصا بزي امرأة ومرتديا نقابا، يدخل المحل الآخر، ويسرق شفاطا كهربائيا، ويضعه في "توك توك".

وتابع المصدر أن اللص رجع إلى المحل مرة أخرى ليسرق شيئا آخر، فتوجه إليه وأمسك به واشتبك معه، وأثناء المشاجرة بينهما، التف المواطنون في الشارع، وخلعوا النقاب عن وجهه، وظهر شعر صدره، وتبين أنه رجل متنكر في زي امرأة.

وأضاف: انهال الحاضرون على السارق، وأبرحوه ضربا، وقاموا بتوثيقه بحبل، وتسليمه إلى مركز شرطة أبوتشت.

وتلقى مركز شرطة أبوتشت بلاغا من أهالي مدينة أبوتشت، بتمكنهم من ضبط لص متنكر في زي امرأة، ويرتدي نقابا، خلال محاولته سرقة محل أدوات كهربائية، وعلى الفور انتقلت قوات مركز الشرطة، وتم ضبط المتهم، يدعى "ع. م"، 32 عاما، مقيم بمحافظة المنيا، ويعمل حلاق شعر بمدينة أبوتشت.

وفتح ضباط مباحث المركز تحقيقا مع المتهم حول أسباب انتقاله من المنيا إلى قنا، لسرقة محل أدوات كهربائية، ومعرفة ما إذا كان يحاول ارتكاب الجريمة بمفرده، أو مساعدة آخرين، كما تم التحفظ على فيديو متداول على صفحات فيس بوك يظهر قيام الأهالي بضرب المتهم بالشباشب والايدي وتوثيقه بالحبال وسحله على أرضية الشارع مما أصابه بجروع قطعية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي أمرت بتحريات المباحث، حول الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.