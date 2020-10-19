"أنتي معلمة".. دويتو جديد يجمع عمر كمال وحمو بيكا

انتهى مغني المهرجانات حمو بيكا، والمطرب الشعبي عمر كمال، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أنتي معلمة"، لكي يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع الشهير يوتيوب.

وأوضح كمال لـ"الوطن"، أن الأغنية الجديدة التى ستجمعه ببيكا، ستكون مفاجأة قوية، ويتوقع لها أن تكون صاحبة النجاح الأكبر مع نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن موعد الطرح الرسمي، سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن عمر كمال، احتفل عبر حسابه بـ"تويتر"، بمرور عام على دخوله مجال غناء المهرجانات.

وعلق كمال قائلا: "عملت خطة السنة اللى فاتت، وقررت أخش مجال المهرجانات، يوم 15/ 10/ 2019، نزل ليا أول مهرجان مساء النقص - وديه النتيجة في بعض أعمالي بعد سنة بالظبط.. أكتر من مليار مشاهدة 1000000000 - وطبعا بالاشتراك مع إخواتي وشركاء نجاحي حمو بيكا وحسن شاكوش".

وأعلن كمال مؤخرا عبر فيسبوك تكريمه في لبنان من مؤسسة مشاهير العرب.

ونشر عمر صورا له وهو يحمل الجائزة وعلق قائلا: "تكريمى اليوم من مؤسسة (مشاهير العرب) اللبنانية، عن أعمالي في 2020 (بنت الجيران، عود البطل، لغبطيطا، شمس المجرة، شيكولاتة سايحة، بنبونى ساقط في نوتيلا) واللى تعدت مشاهدتهم مليار مشاهدة".

رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات غنائية، إلا أن مغني المهرجانات عمر كمال يتحدى قرار النقابة ويعلن عبر حسابه إنستجرام عن إحيائه سلسلة حفلات في لبنان وسوريا بصحبة حسن شاكوش، كما نشر كمال صورا له أثناء تكريمه في بيروت عن أعماله الفنية.