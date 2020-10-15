عمر كمال عن شجاره مع باسم سمرة: "كان متقل في الشرب وقعد يشتم"

كشف المطرب عمر كمال، عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحا أنه كان يحضر عيد ميلاد به عدد من الفنانين والممثلين والمخرجين، موضحًا أن الأخير، "كان متقل شوية فى الشرب، واضايق وقعد يشتم، لأني لم أوجه له التحية".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء، قدم التحية لكل النجوم المشهورة، لكنه لم يحيي باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وهو ما أغضبه.

وأكد أنه لم يره، وطلب منه أحد الحضور أن يحييه لأنه بدأ في السباب، وطلب منه سعد الصغير تقديم التحية له وهو ما فعله: "مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لي وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".

وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء تحت المسرح وهو غاضب: "جاء عند المسرح وقال لي انزل، أنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس، أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير، وزعلان عليه ومن اللي عمله".

وأكد، أنه لو كان يريد افتعال مشكلة مع سمرة لتجاهله ولما نزل من المسرح محاولة لإرضائه في أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن نفس الأمر تكرر منه مع الفنان محمد رمضان في إحدى الحفلات، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حينها.

وخالف مطرب المهرجانات عمر كمال، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر، وأحيا أمس أول حفلا بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة سقارة بصحبة الراقصة ليندا.

الحفل الذي أقيم بفيلا خاصة حضره سعد الصغير وحمو بيكا وباسم سمرة، وعدد من الشباب والشابات، أحيته الراقصات ليندا وكسندرا، بجانب حمزة الصغير وفرقة الصواريخ والتي خالفت أيضًا قرار النقابة، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وشهدت الحفلة أزمة بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور دون الفنان باسم سمرة، والذي غضب وثار بسبب عدم توجيه التحية له، مما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة، قائلًا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسي، وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق رأسي وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".

وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وعائلة الشاعر والبطران وسقارة "الأرض اللي وافقين عليها" باعتبار الحفل مقام بأحد الفيلات بمنطقة سقارة أصر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة وعائلة الشاعر.

ووجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا ليرد عليه حمو بيكا "أخونا الراجل أحلى راجل في الدنيا" وقّبل حمو بيكا وسعد الصغيررأس باسم سمرة، واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.