صحفي: قطر تستخدم الأفلام الوثائقية لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية

قال أحمد المصري، الكاتب الصحفي في بريطانيا، إن الممول الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية هي دولة قطر، وهذا ظهر جليا في أكثر من تقرير داخلي للبرلمان البريطاني، إبان عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، وتم وصف الجماعة بأنها تتبنى أيديولوجية إرهابية.

وأضاف "المصري"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كل الإرهابيين الذين انضموا إلى القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة وغيرها، يجب أن يمروا عبر أيديولوجية الإخوان.

وأشار إلى أنه لديه بعض المصادر في المؤسسات الإعلامية الموجودة في بريطانيا والتي تمولها قطر، موضحا أنها تستخدم هذه المؤسسات في نقل التمويل، بحجة عمل أفلام وثائقية وغيرها، لافتا إلى أنه يعرف أحد الأشخاص لديه اتفاق مع قطر لعمل أفلام وثائقية بحوالي 10 ملايين دولار، وأحد الكتاب يحصل على 1000 وأحيانا 2000 دولار على المقال الواحد في إحدى الصحف المملوكة لقطر في بريطانيا، مشددا على أن هذه طريقة لتمويل عناصر الجماعة.

وأشار إلى أنه في تركيا يحدث نفس الأمر ويتم تمويل العناصر والعمليات، عن طريق المؤسسات الإعلامية في شكل مرتبات.

من جانبها، كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن مؤسسة قطر الخيرية تشرف عليها العائلة الحاكمة بنفسها، وأصبحت غطاء لدعم الإرهاب في سوريا والسودان، وأي منطقة أخرى، وههذ المؤسسة اتهمت بدعم التطرف في أوروبا، وكشف هذا الدور كتاب "أوراق قطرية"، وهو كتاب فرنسي قدم المئات من الوثائق التي تثبت تورط قطر في تمويل الإخوان الإرهابية في فرنسا وإيطالي وسويسرا.