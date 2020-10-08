الإبراشي: اعترافات "فتاة الإسكندرية" فضحت كذب جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن غرض جماعة الإخوان الإرهابية، من وراء ترويج شائعات تقول إن هناك ظاهرة لخطف الفتيات بمصر، هو نسف لأهم مكاسب ثورة 30 يونيو وهى حالة الأمن والاستقرار في البلاد، موضحاً أن منابر الإخوان التي تبث من تركيا تكثف بث الشائعات من هذا النوع.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن اعترافات فتاة الإسكندرية "فرح"، والتي تركت منزلها بالإسكندرية واختفت ليومين، فضحت كذب جماعة الإخوان الإرهابية فيما يروجونه من شائعات، وتابع:"حاولوا أن يجعلوا من قضية فرح، مآتم في مصر ولكنهم فشلوا".

وأكد، أن جماعة الإخوان تريد تصوير مصر على أساس أنها أصبحت مرتع للعصابات التي تخطف الفتيات، على خلاف الحقيقة، وتابع:"يريدون نسف الأمن والأمان في مصر من خلال استغلال الفتاة فرح التي تركت منزلها بسبب معاملة الأسرة معها، كما يزعمون أيضاً أن الخطف يتم من أجل سرقة أعضاء الفتيات".

وأشار، إلى أن فتاة الإسكندرية، "فرح"، خرجت في فيديو شرحت خلاله أسباب تركها منزلها بالإسكندرية بسبب سوء معاملة الأسرة معها، وذهابها إلى القاهرة، مؤكداً أن ذلك يفضح كذب الإخوان فيما يروجونه.