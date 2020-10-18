محمود مسلم مهاجما الإخوان: جماعة أفلست.. سقطت أخلاقيا ودينيا وإنسانيا

شن الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية بسبب استمرارها في إطلاق الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية والتشكيك في كل إنجاز تقوم به الدولة، موضحًا أن هجوم الإخوان على مجلس الشيوخ أمر طبيعي، فالجماعة الإرهابية الخائنة تقوم بالهجوم على إي إنجاز يحدث في مصر.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن جماعة الإخوان لم تعد لها أي شعبية في الشارع المصري، وبالتالي تقوم عناصر الجماعة الإرهابية بتنفيذ أجندتها الخاصة وتمول إعلاما معاديا للدولة المصرية من أجل العمل على هدم الدولة أو الاستحواذ عليها كما هددوا من قبل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شعار جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة هو "الإفلاس"، ولم يعد في يديها سوى إطلاق الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، مؤكدًا أن الجماعة الخائنة سقطت دينيا عندما اكتشف الجميع أن الدين لديها وسيلة وليس غاية، وسقطت أخلاقيا من خلال بثها الأكاذيب والشائعات والافتراءات على الدولة والشعب المصري.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن تلك الجماعة الإرهابية سقطت إنسانيًا عندما دعت على المواطنين أن يُصابوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأن يقوم المصابون بالانتشار حتى يُصيبوا الآخرين، فهذه الجماعة لم تعد تملك من أمرها شيء، وأصبح قرارها في يد قطر وتركيا طوال الوقت.

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي، أن مجلس الشيوخ يتميز بالتنوع الفئوي والمهني والتخصصات وأغلب أعضائه سواء المعينين أو المنتخبين قامات كبيرة، ومتمرسين في مجالات مختلفة، وهناك عزم لكل نائب على القيام بدوره على أكمل وجه، موضحًا أنه لا يعتقد أن يقبل أحد في المجلس أن يمارس ممارسة شكلية فقط.

وأوضح مسلم، أنه من الجلسة الأولى رأى هناك جدية وإرادة ورقي في التعامل داخل المجلس، "مشوفناش حد خرج عن نص القسم، أو عمل حركة بلهوانية كما كان يحدث في مجلس الإخوان، إذاعة الجلسة كان شيء رائع جدًا تعكس أن المجلس راقي ومتنوع وفرصة تاريخية أن يكون المجلس معمل للأفكار".