حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط لنظر الشكاوى المقدمة إليه.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ضوابط نظر الشكوى المقدمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط نظر الشكوى المقدمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يشترط حتى يباشر الجهاز مهامه في دراسة الشكوى، ما يلي:

ـ أن يكون المستهلك رفع شكواه لشركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلا.

ـ أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز:

1- صورة من الشكوى المقدمة لشركة الكهرباء المختصة.

2- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة من المستهلك.

3ـ يجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 كيلو وات وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية، موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.

ـ خصص الجهاز البريد الإلكتروني التالي لتلقي الشكاوى وكل ما يتعلق بها complaints@egyptera.org.

وأُنشيء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ومطلع 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أنّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.