لليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب عالميا ومحليا

لليوم الثالث على التوالي استقرار أسعار الذهب في بداية معاملات البورصات العالمية اليوم الاثنين، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، وسط حالة من تشوش الرؤية حول توقعات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وكان المعدن النفيس قد ارتفع في المعاملات الفورية في نهاية الأسبوع الماضي، 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة، الثلاثاء، بفعل قفزة للدولار، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ صباح أول أمس.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 946 و949 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 828 و830 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 710 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و640 جنيهًا.