عمران: وصول "التابلت المدرسي" لطلاب الصف الأول الثانوي بالأقصر

أعلن عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن وصول التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي إلى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيجري توزيعها على الطلاب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عمران أنه وصل أيضًا 85% من الكتب الدراسية إلى مدارس المحافظة وجاري تسليمها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الأقصر إلى انتظام الدراسة داخل 815 مدرسة منتشرة في قرى ومراكز ومدن المحافظة وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عمران أن جميع المدارس تجري فيها الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة تمثلت في وجود غرف عزل لأي طالب أو معلم يشتبه في اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة لأعمال التعقيم اليومية، وتوفير أدوات التعقيم وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافة داخل الفصول.

واطمأن وكيل التعليم بالأقصرعلى آلية تسليم الكتب المدرسية، ومدى انتظام مديري المدارس في تنفيذ ذلك، كما تأكد من تواجد جميع رؤساء الأقسام بالإدارة والمديرية، ووجه بتنفيذ الانشطة التي تتم من خلال شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تتطلب التفاعل المباشر.

وكانت "الوطن" قد استعرضت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات القائمة على تنظيم العملية الدراسة في الأقصر بالنسبة للجامعة والمدارس، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتضمن:

1- تجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة في غرف الحجر الصحي بالمدارس.

2- توفير كافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة.

3- متابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ.

4- عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوى.

5- رش الفصول والملاعب الملحقة بالمدارس يومياً بعد انتهاء اليوم الدراسي للوقاية من الفيروس.