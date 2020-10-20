اليوم.. وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض المنصورة للكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، المعرض الأول للكتاب بالمنصورة في محافظة الدقهلية ويستمر المعرض من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

ويقام المعرض على مساحة 1050 مترا بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل، ويشارك فى المعرض عدد كبير من الناشرين في مختلف مجالات المعرفة، وقطاعات وزارة الثقافة ومنها المشروع القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.

ويأتي معرض المنصورة الثاني كأول معرض بالمحافظة منذ 15 عاما، وهو المعرض الثاني بعد استئناف أنشطة معارض الكتاب بعد ثمانية أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا وذلك بعد نجاح معرض الإسكندرية للكتاب، الذي نظمته الوزارة بأرض كوته، في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك بعد تطويره وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، مع عدد من الفنانين والمسرحيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

قالت عبد الدايم إنه في شهر الانتصارات المجيدة أكتوبر العظيم نعيد افتتاح منارة جديدة للفن والإبداع المسرحي في محافظة الإسكندرية التي طالما أهدت مصر أبطالا ونجوما ملأ إبداعهم ربوع الوطن، مؤكدة أن إعادة افتتاح مسرح ليسية الحرية بعد توقف استمر ثلاث سنوات لإحلاله وتجديده، دليل على الإيمان بدور القوى الناعمة في الارتقاء بالمجتمع، وبناء الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن مسرح ليسيه الحرية يعد إضافة إلى منظومة العمل الإبداعى والثقافى في مصر، ووجهت الشكر لكل من ساهم في عودة هذا الصرح المسرحي إلى تألقه مرة أخرى وإلى كل من شارك بالجهد القانوني والهندسي والفني من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والعاملين بالبيت الفني للمسرح والشركة المنفذة.