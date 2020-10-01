هيثم الحاج علي: إقامة معرض للكتاب في المنصورة قريبا

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، إن معرض الكتاب بالإسكندرية، يمثل بداية لعودة المعارض الإقليمية، لافتًا إلى تنظيم معرضين محليين للكتاب قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولهما سيكون في المنصورة.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر، معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بأرض كوتة بالازاريطة، والذي يستمر حتى 10كتوبر.

وأضاف الدكتور هيثم علي، لـ"الوطن"، أن المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، لنحو ثمانية أشهر، وهو أول معرض للكتاب في الشرق الأوسط، وثاني معرض على مستوى العالم بعد معرض موسكو، بعد الجائحة.

ويقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 ناشرًا ومختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية ، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

ويضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

ومن العناوين التى يضمها المعرض "سبع سنوات في طيبة" للواء سمير فرج، و"أبو بكر الصديق والصديق"، و"قصور مصر"، و"تاريخ العلوم في الحضارات القديمة"، و"تحرير العقل"، و"عطيل"، و"ميراث مصر الأسطوري".

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، لـ"الوطن"، إن الهيئة تشارك بـ250 عنوانًا، حيث تتراوح أسعار الكتب من 1- 15 جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا كتاب "الرقابة البرلمانية" للكاتب مصطفى بكري، والذي يتناول تاريخ البرلمان منذ إنشائه، بالتحليل السياسي والاجتماعي.

ويفتح معرض الإسكندرية أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة حيث يبدأ استقبال الزوار في الواحدة ظهرًا.