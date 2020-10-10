بعد 15 عاما من الغياب.. انطلاق معرض المنصورة للكتاب 20 أكتوبر

يستعد المشاركون في معرض الإسكندرية للكتاب، لافتتاح معرض المنصورة، يوم 20 أكتوبر الجاري، ويستمر إلى يوم 30 من الشهر ذاته، بعد فعاليات معرض الإسكندرية، الذي نظمته وزارة الثقافة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وأكد إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المعرض شهد إقبالاً جيدًا من الجمهور، فلم يكن متوقعًا تدفق الزوار بهذا الشكل، وكذلك تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وهو ما شجع وزارة الثقافة منذ الأيام الأولى للمعرض على الإعلان عن إقامة معرض المنصورة فى آخر أكتوبر الجاري.

وتابع بيومي أن معرض الإسكندرية كان بالونة اختبار لنرى مدى قدرة الوزارة على تنظيم المعرض فى هذه الظروف والتحكم فى الزوار، وتنفيذ الإجراءات الوقائية من كورونا على مدار أيام المعرض، مؤكدًا أن المبيعات لن تتأثر بشكل كبير بظروف كورونا، بل تقترب من إيرادات السنة الماضية فى معرض الإسكندرية، فالرهان كان الشعب المصري، وكسبنا الرهان.

وأشار بيومي إلى أن معرض المنصورة لم يتم تنظيمه منذ 15 سنة، وسيتم غدًا فتح باب التقدم بشكل رسمي للاشتراك في معرض المنصورة، وذلك فى حديقة شجرة الدر على الكورنيش، مضيفًا أن المنصورة مدينة مثقفة، ولديهم نهم كبير فى شراء الكتب، كما أن الهيئة لديها رغبة فى فتح أسواق الكتب، لخدمة صناعة النشر، خاصة أن الناشرين طالبوا منذ فترة، بعمل معرض فى المنصورة.

ويختتم معرض الإسكندرية للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة، فعالياته اليوم 10 أكتوبر، ليكون الأول عربيًا وأفريقيًا، والثاني عالميًا بعد معرض موسكو الدولي للكتاب بعد جائحة كورونا.