ضمن "حياة كريمة".. الأورمان تطور مدرستين بقامولا قبلي والحليلة بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية قامت بإعادة تأهيل ورفع كفاءة مدرستين بقرى مراكز محافظة الأقصر.

وأكد شعبان أن المدراس التي تم دعمها وإعادة تأهيلها بمحافظة الأقصر هي مدرسة تحفيظ القرآن بقرية الحليلة مركز أسنا، بالتعاون مع احدى الجمعيات الخيرية، ومدرسة الفصل الواحد بقرية قبلي قامولا مركز القرنة، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح، أن مدرسة تحفيظ القرآن تم بنائها وتشطيبها بالكامل من حيث "أعمال المحارة والنجارة والكهرباء ودهانات وبلاط" وتوريد ديسكات وشراء أجهزة كهربائية، ومدرسة الفصل الواحد تم تطوير وترميم المبنى ودهانه وتوريد ديسكات وعمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء.

وأشار "شعبان" إلى أن الاهتمام بتطوير ودعم المدارس نشاط إنساني خيري بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من عشرين عامًا، وأنها تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، ونجحت خلالها في تطوير ودعم عشرات المدارس والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر.

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة الأقصر وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء، وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها، وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم .