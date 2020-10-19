شعبة الذهب: التذبذب في الأسعار طبيعي.. وقيمته ارتفعت 25% بداية 2020

قال وصفي آمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط سعر وقية الذهب في البورصة 1800 دولار، وينقص 6 دولارات، أي يكون النقص 3%، وهذه أقل نسبة هبوط لسلعة، موضحًا أن الصعود والنزول في أسعار الذهب أمر طبيعي جدًا، ويؤثر سعر الدولار على الذهب أيضًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف آمين، أن الارتفاع في الدولار يقابله انخفاض الذهب والعكس صحيح، "اللي يشتغل في الذهب يبقى قلبه جامد" لأن محنى الصعود والهبوط متلقب مشيرا إلى أن حصيلة الذهب منذ أول وقت في العام الحالي تؤكد أن ارتفاع سعر بنسبة 25% وهذا النسبة لم يحققها أي عائد من أي سلعة أو عملات أو عوائد بنوك.

خسر الذهب نحو 14 جنيها، خلال الـ 9 أيام الماضية، حيث سجل عيار 21 (الأكثر مبيعا في مصر) مساء اليوم، نحو 840 جنيها للجرام الواحد، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 961 جنيها، في حين بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6727 جنيها مع بدء الفصل الدراسي الجديد في المدارس والجامعات الأسبوع الحالي.

وأظهر المعدن النفيس تقلبا شديدا خلال الشهر الحالي، صاعدا تارة وهابطا تارة أخرى، عندما اختتم شهر سبتمبر الماضي على سعر 827 جنيها للجرام عيار 21، بينما سجل 708 جنيهات للذهب عيار 18، في حين بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 945 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6616 جنيها.

وحقق المعدن الأصفر، في 5 أكتوبر الحالي صعودا كبيرا ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، ليواصل المكاسب محققا في 9 أكتوبر نحو 853 جنيها للجرام عيار 21، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 975 جنيها، وبلغت قيمة الجرام عيار 18 نحو 731 جنيها.