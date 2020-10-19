الذهب يخسر 14 جنيها خلال 9 أيام بسبب المدارس والجامعات

خسر الذهب نحو 14 جنيها، خلال الـ 9 أيام الماضية، حيث سجل عيار 21 (الأكثر مبيعا في مصر) مساء اليوم، نحو 840 جنيها للجرام الواحد، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 961 جنيها، في حين بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6727 جنيها مع بدء الفصل الدراسي الجديد في المدارس والجامعات الأسبوع الحالي.

وأظهر المعدن النفيس تقلبا شديدا خلال الشهر الحالي، صاعدا تارة وهابطا تارة أخرى، عندما اختتم شهر سبتمبر الماضي على سعر 827 جنيها للجرام عيار 21، بينما سجل 708 جنيهات للذهب عيار 18، في حين بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 945 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 6616 جنيها.

وحقق المعدن الأصفر، في 5 أكتوبر الحالي صعودا كبيرا ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيها، ليواصل المكاسب محققا في 9 أكتوبر نحو 853 جنيها للجرام عيار 21، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 975 جنيها، وبلغت قيمة الجرام عيار 18 نحو 731 جنيها.

لم يفرح المعدن الأصفر بمكاسبه طويلا متخليا عن ما يقارب الـ 4 جنيهات، حين هوى سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 849 جنيها، في حين سجل الذهب عيار 24 نحو 970 جنيها.

وواصل المعدن النفيس مسلسل السقوط ويتخلى عن 9 جنيهات دفعة واحدة، عندما سجل عيار 21 نحو 840 جنيها بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 961 جنيها، في حين بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6727 جنيها.

وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس الماضي هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2.070 دولار للأونصة، وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.

وقال نادى نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنَّ عودة المدارس والدروس الخصوصية أصاب سوق الذهب بالركود إلا للمضطر فقط.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ هناك هدوءا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع توافر كل العملات العربية والأجنبية مما يؤدي إلى بيع الحصيلة للبنوك، لافتا إلى أن توافر الدولار وتراجعه محليا يسهل من العملية الاستيرادية، ويلبي احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج.