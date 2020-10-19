الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وأن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي .

ولن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفه متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي

وتُحذر الوطنية للإعلام بشده أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني الغير مقبول والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده .

تسبب فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم في غضب شديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما في ظل تداول الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه أحد الشباب أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، والتي سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا لية، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايماً شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا احنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج أسمه بريد الإسلام وانا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش ان هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا"، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.