مفاجأة.. طالب عمره 14 عاما: "أنا سبب حمل شقيقتي التوأم والطفل من صلبي"

فجر طالب يبلغ من العمر 14 عاما، مفاجأة مدوية أمام جهات التحقيق، في واقعة اتهامه بمعاشرة شقيقته التوأم، قائلاً: إنه المسؤول عن حملها، وإن الرضيع المولود من صلبه، وإن والده حمل الطفل بعد الولادة وألقى به في الزراعات محاولًا قتله، لكن المارة تمكنوا من رؤيته والإمساك به، وإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة الفتاة للطب الشرعي؛ لإجراء تحليل البنوة، ومعرفة من هو والد الطفل رسميًا، وقررت النيابة تسليمها إلى عمتها، وأخذت عليها تعهدًا بحُسن رعايتها، وإيداع شقيقها التوأم مؤسسة الأحداث.

وطوال 4 ساعات متصلة قضاها المتهمون أمام النيابة العامة التي نسبت للأب والابن تهم الخروج على قيم المجتمع وممارسة الجنس مع ابنته القاصر، والشروع في قتل الرضيع ثمرة الخطيئة للفتاة.

وانكشفت الجريمة المفزعة، بعدما نجح المارة في الإمساك بالأب وهو يلقي طفلاً رضيعاً في الزراعات، وأنقذ الطفل وجرى إيداعه في أحد المستشفيات، لتتوالى المفاجآت في القضية، بأن الرضيع ثمرة الخطيئة مع ابنته.

وحكى الشقيق التوأم للفتاة تفاصيل الجريمة النكراء، التي مفادها أن والده انفصل عن والدته منذ عام ونصف، وأنه أدمن مشاهدة الأفلام الإباحية، وأن شقيقته ضبطته يوماً بمشاهدة فيلم، فأقنعها، وبدأ فى تقليد هذه النوعية من الأفلام، وأن والدهما مارس الرذيلة مع ابنته أيضًا، حتى شعرت بإعياء، واكتشفا أنها حامل.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة منشأة القناطر، يفيد بضبط مزارع، 52 عاماً، أثناء محاولته التخلص من رضيع وإلقائه في الترعة.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، وتبين أن الأب حاول التخلص من طفل ناتج عن علاقة غير شرعية بين ابنه وابنته التوأم، وأنه كان على علم بتلك العلاقة، وانتظر حتى أنجبت الابنة الطفل، وقام بحمله عقب ولادته بـ24 ساعة، وحاول التخلص منه.