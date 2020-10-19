معيط: صندوق النقد عدل بياناته عن معدل نمو الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر عاشت أزمات اقتصادية كبيرة في أعوام 2013 و2015 و2016، من حيث نقص العملة في البنوك، وطوابير أنبوبة البوتاجاز وزيادة أسعار السكر، ونقص الأدوية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "ما دفعه الشعب المصري بتحمله مرحلة الإصلاح الاقتصادي جناه لأن اقتصاده استطاع أن يواجه أزمة كورونا".

وتابع: "عجز الموازنة الأمريكية، بلغت هذا العام نحو 3.3 تريليون دولار، أي أنه زاد عن العام الماضي، أما مصر فكانت نسبة العجز فيها 8.2% العام الماضي، وقل هذا العام ووصل إلى 7.9% أي أن العجز في الموازنة المصرية قل".

وأكد، أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط، التي استطاعت الاحتفاظ بتنصيفها الائتماني السيادي العالمي والنظرة المستقبلية في كل مؤسسات التصنيف العالمية: "هذه المؤسسات لا تستطيع تحمل مسؤولية مجاملة أي دولة في العالم، فقد يجرى تحريك دعاوى قضائية ضدها، لأن المستثمرين يضخون أموالهم وفقًا للتصنيفات الائتمانية التي تصدرها هذه المؤسسات.

وأوضح، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تحقيق نموًا اقتصاديًا بعكس معظم الدول التي تكبدت انكماشًا على مستوى معدل النمو الاقتصادي: "حقننا نسبة نمو 3.6%، ومنذ أشهر قليلة بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي، وتوقع 2% بحد أقصى نسبة نمو، لكننا توقعنا تحقيق 3.8%، لكنه عندما راجع بياناتنا، عدل تقديراته المنشورة عالميًا، وعدل من 2% إلى 3.5%، بينما نحن حققنا 3.6%".