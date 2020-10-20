فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتقليل الاغتراب

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق أمام طلاب الشهادات الفنية لتقليل الاغتراب، خلال دقائق، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

وحددت الوزارة عددا من القواعد للطلاب لبدء التقليل

التحويل بين الكليات الجامعية:

يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

ملحوظة هامة: -في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط، ويتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.