وزير المالية للمصريين: مستعدون للموجة الثانية من كورونا.. اطمئنوا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية زودت المبالغ المالية التي تضخها في التعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن أحوال أصحاب المعاشات والموظفين، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية، تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر، أن بعض الدول قررت عدم زيادة مرتبات الموظفين هذا العام، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا: "البعض الآخر قال هنزود ضرائب، وزودوا ضريبة القيمة المضافة، وأضافوا ضرائب جديدة".

وتابع: "نعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات والعاملين في جهاز الدولة، وعمومًا فنحن زودنا المرتبات والسلع متوفرة بأسعار مستقرة، ونعمل على تحسين الخدمات، ونزود استثماراتنا لتوصيل الغاز إلى المنازل، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى المناطق التي لا توجد بها".

ولفت، إلى أن رئيس الجمهورية، سأله أثناء إعداده موازنة العام المالي الجديد، في شهر مارس الماضي، عن استعداداته لمواجهة أي طارئ بخصوص تطور أوضاع فيروس كورونا: "الرئيس سألني أنت عامل حسابك واحتياطك، إننا ممكن نواجه ظروف بسبب كورونا أو غيرها، تتطلب إننا نكون مستعدين ماليًا، فقلت له على رقم، فرفض وطالب بمضاعفته مرتين".

وأكد، أنه على مدار السنوات الماضية، كان يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستعداد لمواجهة أي ظروف استثنائية: "كان يطالبنا بتوفير احتياطيات المواد الغذائية وغيرها، ولما جات كورونا افتكرت كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقلت الحمد لله إن مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مستعدة لأي ظروف".

وواصل: "الحكومة جاهزة ومتحوطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا إذا حدثت، وعلى المصريين أن يطمئنوا، وكما كرمنا الله، وجعلنا نتجاوز أزمة فيروس كورونا في الفترة ما بين شهري مارس ويونيو، فإننا سنتجاوز هذه الأزمة ثانية إن حدثت".