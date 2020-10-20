فتح: أطباء فلسطينيون يرافقون عريقات أثناء تلقي العلاج بمستشفى إسرائيلي

قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح، إن إجراء صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عملية زرع رئة أثر على مناعته، مشيرًا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا منذ 10 أيام وتلقى العلاج في منزله.

وأضاف غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "أول أمس تدهورت حالته الصحية لأنه أصبح يعاني من التهاب رئوي، وأصبحت حالته حرجة ويجب نقله إلى المستشفى بها أجهزة خاصة للتعامل مع الرئة المزروعة، وهو ما توفر في المستشفى الإسرائيلي، إذ لا توجد الأجهزة في معظم المستشفيات إلا في قلة قليلة".

وتابع، أنه جرى نقله إلى المستشفى ليتلقى رعاية مكثفة وعناية أكثر وأجهزة متخصصة في هذا الأمر: "حالته حرجة جدًا، وأتمنى أن يدعو الجميع له، وحتى الآن الأمور مسيطر عليها ونأمل أن يكون هناك تحسن ويتابعه حالته فريق طبي".

ورد غريب على سؤال يتعلق بعدم خوف الحركة على عريقات بسبب تلقيه العلاج في مستشفى إسرائيلي، قائلًا: "المبرر الوحيد لذلك هو وجود أجهزة متخصصة جدًا، هو ليس وحيدًا هناك، إذ يرافقه أطباء فلسطينيون وجنسيات أخرى وتشرف على علاجه وكل شيء".