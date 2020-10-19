لميس الحديدي عن صائب عريقات: حافظ على قضية بلاده طوال حياته

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إصابة صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، قائلةً إنه كان مريضًا منذ فترة، وخضع لعملية جراحية، من أجل زرع رئة، وشُفي، لكنه أصيب بفيروس كورونا.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر قناة "on": "بدأت الأنباء تتضارب مؤخرًا بين كونه في غيبوبة، ومرورا بأن حالته سيئة جدا، وأخرى تشير إلى وفاته، ونفت زوجته هذه الأنباء، التي رشحت خلال الساعات الأخيرة".

وتابعت: "صائب عريقات ليس عبارة عن مناصب أو أنه أول وزير للحكم المحلي في عهد عرفات، وليس كبير المفاوضين فقط، الذي بدأها منذ زمن مديد، مش بس كل ده لكنه يبقى الرجل الذي حافظ على ملف وقضية بلاده طول حياته".

وأوضحت: "هذا الرجل الذي تمسك بقضيته ووطنه مع كل الصعوبات التي تعرض لها، هذا الرجل الذي جاب العالم بقضية وطنه، هو من قاد المفاوضات منذ مدريد لما بعدها".

وأكملت: "هذا الرجل الذي بقي مخلصا لقياداته من وقت الراحل ياسر عرفات وحتى أبو مازن، وكانت هناك شائعات تتردد أنه خليفة محمود أبو مازن، هذا الرجل الذي بقي طول حياته مرتديا الشال والحطة الفلسطينية، في مؤتمر مدريد وأخر المفاوضات لعدة ساعات، لرفضه خلع الشال الفلسطيني وظل يركز على قضيته، ولم يشغل نفسه بالصراعات الفلسطينية".

حصلت "الوطن"، على مقطع فيديو لنعمة عريقات، زوجة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تقول إنه بخير الحمد لله.

وأضافت زوجة صائب عريقات في الفيديو المرسل لـ"الوطن"، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم: "الحمد لله صائب بخير، الآن نسبة الأكسجين وصلت إلى 92، أنا مطمئنة الحمد لله".

دخل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما).

وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات، بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.

ويقول التقرير الطبي لعريقات، إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.

وكان المستشفى، أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس".

وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه"، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.