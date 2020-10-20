الوزير: سعر تذكرة القطار الكهربي سيصل لـ25 جنيها لمسافة 100 كيلو

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربي طوله 100 كيلو ويحتوي على 16 محطة، لافتًا إلى أن العمل بدأ بالفعل في القطار الكهربي.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن نسبة تنفيذ المحطات الخاصة بالقطار الكهربي وصلت لـ70% وكل الهياكل الخرسانية والمبنية بالطوب تم الانتهاء منها، وحاليًا سيتم البدء في أعمال السكة والهيدروماتيك "بنشتغل في الورشة والمسار بتاعه لأنه هيكون معزول بالكامل".

وأشار إلى أنه كما وعد خلال شهر أكتوبر 2021 مع الاحتفال بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون القطار الكهربي الخفيف يعمل قبل هذا الموعد بشهرين "هيكون جالنا 50% من القطارات ونجرب في تشغيل تجريبي بدون جمهور وبعدين في أكتوبر نشغل بجمهور".

وأكد الوزير أنه يزور المشروع مرتين أسبوعيًا، لافتًا إلى أن مسار القطار الكهربي سيكون معزولا نظرًا لأن سرعته ستصل 120 كيلو وسينقل 25 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد وسيكون وسيلة مواصلات حضارية وستكون أول وسيلة مواصلات جماعية تصل للعاصمة الإدارية.

وكشف الوزير عن سعر تذكرة القطار الكهربي، لافتًا إلى أنها ستصل لـ25 جنيها لمسافة الـ100 كيلو وسيتم تقسيمها لمراحل مثل مترو الأنفاق وحسب عدد المحطات، وأنه سيكون أوفر للجمهور وأنه من المخطط أن يكون هناك 2 باركينج عند كل محطة.