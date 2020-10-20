15 معلومة عن الفريق الطبي لـ"شفاء الأورمان".. جيش أبيض يحارب السرطان

يواصل مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، العمل على قدم وساق وتشكيل فريق من الأطباء ذوى الخبرات العالمية لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم من السرطان، وذلك لخدمة مستشفى سرطان الأطفال التخصصي بالصعيد.

وفيما يلي ترصد "الوطن" 15 معلومة عن الفريق الطبي الذى تم الاتفاق معه لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم من الأورام فى مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد (مستشفى شفاء الأورمان) :

1. يقود فريق العمل بالمرحلة الجديدة لأورام الأطفال الدكتور محمود زمبيلي رئيس قسم الأطفال.

2. الدكتور محمود الزمبيلي هو مدرس أورام الأطفال بجامعة أسيوط.

3. رئيس القسم عمل فى أمريكا فترة من حياته وكان زميل جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية فى طب أورام الأطفال وزراعة النخاع.

4. يعمل الدكتور محمود الزمبيلي حاليًا استشارى أورام الأطفال فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.

5. وجود أول مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يعتبر نقله نوعية فى علاج سرطان الأطفال فى الصعيد.

6. مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد ستقدم خدمات تشخيصية وخدمات علاجية لسرطان الأطفال.

7. مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد لا يقتصر دورها على العلاج فقط ولكن حالات الإشتباه يتم تشخصيها وتقدم لها العلاج.

8. أقسام الجراحة والعلاج الإشعاعي والأشعة المختلفة والمسح بالمرحلتين الأولى والثانية بجميع أنواعها تفيد وتخدم حالات الأطفال.

9. مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد سيتم داخلها علاج سرطان الأطفال تحت علاج نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال.

10. عدد كبير من فريق مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد حاصلون على زمالات أجنبية.

11. رئيس مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد أكد على أن أهم عامل للنجاح العمل بروح الفريق المتعاون.

12. من أهداف مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد الدعم الصحى والنفسى للطفل المصاب فى رحلة علاجه حتى الشفاء.

13. الدعم النفسى من أهل المقومات التى تحافظ على تحقيق نسب شفاء عالية مع اتباع أحدث بوتوكولات العلاج الكيماوى لسرطان الأطفال.

14. يسعى فريق مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد أن يكون علاج سرطان الأطفال بالصعيد فى مستشفى شفاء الأورمان نقطة مضيئة فى الصعيد .

15. تسعى إدارة شفاء الأورمان لتصبح مستشفى سرطان الأطفال التخصصى بالصعيد مركز إقليمى ودولى تحت إشراف خيرة الأساتذة المتخصصون فى علاج سرطان الأطفال، لكون غالبية الفريق حاصلون على زمالات أجنبية.