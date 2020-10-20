الأقصر تحذر مواطنيها من الموجة الثانية لـ كورونا

أهابت غرفة أزمات فيروس كورونا المستجد، بمديرية الصحة بالأقصر، بالشعب المصري جميعا ومواطني محافظة الأقصر خاصة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، نظرا لما يحدث في دول العالم حاليا من تفشي للموجة الثانية للفيروس وزيادة الأعداد بدول العالم.

وأكد الدكتور بكري عبد الستار مسؤول الغرفة، ضرورة طلب الاستشارة الطبية فورا عند الإحساس بأي أعراض، وضرورة التواصل مع غرفة الأزمات فور وجود أي مشكلة تخص مرضى الاشتباه أو الإصابة، مؤكدا توافر المسحات التشخيصية بوفرة واستعداد مستشفيات الفرز والعزل، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف عبد الستار، أن غرفة أزمات فيروس كورونا، بصدد اتخاذ خطوات استباقية منعا لحدوث تفشي للموجة الثانية حال حدوثها لا قدر الله، مؤكدا أن الأمور بمحافظة الأقصر ما زالت هادئة ومستقرة تماما، داعيا أن يحفظ مصر وأهلها وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وظهرت أولى الإصابات في مصر بفيروس كورونا في محافظة الأقصر على متن أحد الفنادق النيلية، وبعدها أخذت الإصابات في تزايد مستمر حتى أعلنت الحكومة المصرية تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية من ضمنها حظر حركة المواطنين، وهو ما نجح بجانب وعي المواطنين في السيطرة على الفيروس وانحسار الإصابات، وكانت الأقصر أيضًا أول محافظة تعلن خلوها من الوباء العالمي.

وفي سياق مشابه، كان قد نفى الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، شائعات وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا بقسم الأطفال داخل مستشفى الأقصر العام، وذلك بعد ما تردد بين الناس في الشارع الأقصرى، راجيًا من الجميع عدم ترديد الشائعات حفاظاً على صحة أهل الأقصر.

كما كشف مدير مستشفى الأقصر العام، عن أن المستشفى استقبل خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء فترة عزل حالات "كورونا"، أكثر من 16 ألف حالة، ما بين مصابين في حادث أو حالات حرجة، تم احتجازها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، كما تم خلال هذه الفترة القصيرة، إجراء أكثر من 912 عملية جراحية، ما بين قيصريات وولادة طبيعية وعظام وجراحة عامة.