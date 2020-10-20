"العربية": رفع العقوبات الأمريكية بداية النهاية لعزلة السودان

كشف سعد الدين حسن رئيس مكتب قناتي العربية والحدث في السودان، تفاصيل رفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله الحمدوك هنأ الشعب السوداني برفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن هذه هي بداية النهاية للعزلة التي يعيشها السودان، معتبرًا أنها ثمن باهظ وتركة ثقيلة خلفها النظام السابق الذي كان يرأسه المخلوع عمر حسن البشير وتكبد السودان بسببه هذه العقوبات.

وأوضح حسن أن السودان دفع هذه المبالغ التي لا تعتبر كبيرة بالنسبة لاقتصاديات الدول ولكنه يعتبر مبلغا كبيرا بالنسبة للسودان وأن هذه الأموال كلفت الحكومة الكثير، لافتًا إلى أن السودانيين تلقوا الخبر وهم يقفون صفوف في محطات الوقود والمخابز لتوفير الطعام.

وأشار إلى أنه من المميزات التي تتحدث عنها الحكومة أن رفع الحكومات لا يعني فقط العودة للنظام المالي العالمي ولكن له مميزات أخرى مثل القروض وإمكانية وصول قمح ووقود وجلب استثمارات وشركات استثمارية، لافتًا لوجود الكثير من الموارد المتوفرة في السودان.

ولفت إلى أن قطاعات متعددة في الدولة تأثرت بهذه العقوبات مثل الطيران والسكك الحديدية والنقل النهري والبحري، وأن قطعا كثيرة خرجت من الخدمة بسبب عدم توفر قطع غيار والسبب الأساسي فيها العقوبات الأمريكية.

وأكد حسن أن رئيس الوزراء السوداني قال إنهم لا يستطيعون التعامل إلا مع بنك واحد فقط وأن وزيرة المالية قالت إنهم لم يكونوا يستطيعوا استيراد القمح والوقود بطرق رسمية خوفًا من وقوع عقوبات أمريكية على الشركات المصدرة، مشددًا على أن رفع العقوبات هو المنقذ الأول للاقتصاد السوداني.

وأوضح أنه تم تحويل المبلغ بالفعل الذي تم دفعه كتعويضات للولايات المتحدة وأن المبالغ سيتم تحويلها لحساب ضامن وسيتم تسليمها لأسر الضحايا بعد قرار الكونجرس، لافتًا إلى أن هذه المبالغ متعلقة بقضايا تعويضات بسبب جرائم إرهابية ارتكبها أسامة بن لادن وأيضًا هجمات شنها تنظيم القاعدة على مدمرة في البحر الأحمر.