محمد العبار: كورونا أصعب أزمة مرت علي كرجل أعمال "أوقفت الحياة"

حل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال "العبار" إن أزمة كورونا جعلته يشعر بالقلق والخوف في أول شهر من ميلادها، مشبها الأزمة بأنها كانت أشبه بقنبلة نووية، ولم تكن كغيرها من الأزمات، مشيرا إلى أن حالة من اللا يقين صاحبت الأزمة في بدايتها، قائلا: "في بداية أزمة فيروس كورونا كنا لا نعلم هل سنغلق شهرا أم عاما" .

ووصف محمد العبار أزمة كورونا بأنها من أصعب الأزمات التي مرت عليه كرجل أعمال، رغم كونه عاصر أزمات سابقة، مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وشرق آسيا عام 1997، قائلا: "مررت بأزمة حاده خلال عام 1997 عندما كنت أعمل في منطقة شرق آسيا، وهناك الأزمة المالية في 2008 لكن كورونا كانت الأقوى؛ لأنها ليست مجرد مشكلة وإنما إيقاف للحياة".

وأضاف رجل الأعمال: "مؤسستنا قوية، ولكن كنا نريد معرفة متي ستنتهي الأزمة، القطاع الفندقي كان الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، خاصة أن دولة الامارات تعتمد على السياحة بشكل كبير، فنحو 50% من زوار دولة الإمارات سائحين، و100% من مرتادي الفنادق في الإمارات من السياح".

وتوقع "العبار" أن تتأثر أرباح شركته هذا العام، على إثر جائحة كورونا، قائلا: "أرباح شركة إعمار ستتأثر خلال العام الحالي، فبالرغم من أن هناك تحسن في أرباح الشركة أكثر من توقعاتنا، لكن مازال هناك فارق بين السنوات الماضية، ونتوقع تراجع أرباح الشركة بنهاية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35%".

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي، أن شركته تضم نحو 180 ألف موظف، وأن أزمة كورونا دفعت شركته لايقاف بعض المشروعات التي صاحب بدايتها أزمة فيروس كورونا، مشير إلى أنه "اتخذنا بعض الإجراءات الأخرى مثل خفض رواتب كبار الموظفين بالشركة بنسبة 50%، وأنا أيضاً أوقفت راتبي بالكامل في بداية أزمة فيروس كورونا، لكننا الآن عاودنا رفع الرواتب إلي 80%، وأتوقع أن تظل هكذا لفترة، وقمنا بإغلاق مطاعم لمدة شهر ونصف يعمل بها 15 ألف موظف".

وأضاف محمد العبار: "جميع المستثمرين تعلموا كيف يديرون مؤسساتهم والشيخ محمد بن راشد علمني أن الدنيا ليست ليلا دائما أو نهارا دائما، حيث أنه علمني إدارة المؤسسات في الأيام الصعبة والأيام السهلة".

وتابع: "كورونا ذكرت المستثمرين بأن هناك أوقات صعبة تمر عليهم وفي وقت الكورونا كنت أسأل: أين الرجال الذين يواجهون الأزمة؟".