العبار يكشف سبب إقدامه على الاستثمار بالساحل الشمالي رغم أزمة كورونا

كشف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة "إعمار" السبب وراء استثماره في الساحل الشمالي رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فأوضح أن مشروعه خطط له منذ 3 سنوات قبل الافتتاح ولكن بكل أمانة من المفترض أن يفتتح المنتجع "الفندق" في 2021، وقرر فتحه مبكرًا في الصيف الحالي، "حسيت إنه حرام يفوت علينا الصيف في الساحل الشمالي بدون ما نفتح فندق جميع، العمل استمر بكل جهد منذ 6 شهور من أجل الفتح في الصيف الحالي".

وأضاف "العبار"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه للأسف مر العالم أجمع بجائحة فيروس كورونا، "الشركات والمقاولين وقفوا عن العمل في العالم أجمع، ولكن المقاولين المصريين اللي شغالين مع الشركة في الساحل الشمالي لم يتوقفوا عن العمل يومًا واحدًا"، وهذا أتاحت له الفرصة على بداية الصيف المقبل أن يضيف شيئا جديدا، وجميل لحياة المواطنين في مصر والساحل الشمالي.

وتابع: "رغم الأزمات، المؤسسات اللي خططت صح وبنت صح بتوفيق من رب العالمين، أكدت أن مشاكل كورونا مؤقتة، سنة أو 9 شهور، نستطيع أن نستمر للبناء للمستقبل، تستاهل مصر والساحل الشمالي إنهم يشوفوا أخبار جيدة"، موضحًا أن المشاريع بهذا الحجم تُبنى للمستقبل وليس لشهر أو شهرين، "عاوزين نعمل شيء يفرح ناس، وزارة السياحة والمؤسسات الحكومية والناس اللي شغالين في الساحل الشمالي".