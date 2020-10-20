"العبار": القطاع العقاري المصري سريع التعافي والدولة تحقق أعلى ربحية

أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، أن الاسثمار العقاري، له تأثير كبير علي الاقتصاد في كل دولة، متوقعا تحسن أوضاعه في مصر خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن تعافي القطاع العقاري المصري سريع، وبعض الدول تحتاج لـ24 شهرا للتعافي من أزمة كورونا "فعلى سبيل المثال الاستثمار العقاري في الهند يحتاج لعامين للتعافي".

وكشف "العبار" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الإمارات ومصر تحتلان المرتبة الأولي من حيث ربحية الاستثمار لمجموعته، مضيفًا: "المغرب والمملكة العربية والسعودية في المرتبة الثانية في ربحية استثمارات إعمار".

وحث محمد العبار، رجال الاعمال إلى زيادة دورهم الاجتماعي في الفترة المقبلة، قائلا: "نحن كمستثمرين ربنا أكرمنا بخير كثير، لذلك علينا زيادة أعمال الخير".

وأوضح "العبار" أن شركته تتحمل دور كبير في المسؤولية الاجتماعية في مصر، مضيفا: "في إعمار كل منزل نبيعه نقيم مقابلة منزل لذوي الدخل المحدود في مصر، حيث أن السكن الاجتماعي قريب من قلبه"، مشيرا إلى أنه يعمل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر؛ لإقامة قرية نموذجية بسيدي عبدالرحمن.

ورد العبار على عبارة: "محمد العبار لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب.. أنا اعرف العبار منذ بدايته"، قائلا: "نحن في الإمارات كنا نعيش حياة بسيطة فالكهرباء دخلت منزل أمي وأنا عمري 15 عاما، والمياه وصلت إليه وأنا عمري 13 عاما، وعملت في بداية حياتي في تفتيش الشنط بالجمارك".

وواصل العبار سرده لذكريات البداية ورحلة النجاح قائلا: "دولة الإمارات أرسلتني للدراسة في الخارج خلال المرحلة الجامعية، والكثير ساعدوني في بداية عملي".

وتابع رجل الأعمال: "حتى لو ساعدك الناس يجب عليك أن تكون مسؤولا، ناس كتير ساعدوني، والباقي محاولات، بدأت عملي في عمر 17 عاما في الجمارك بمطار دبي، في تفتيش الحقائب كبداية، وفي الثانوية العامة كنت اشتغل وأدرس وأعمل، ثم بدأت السفر لأمريكا وسنغافورة، وحاولت كثير للنجاح، وبدأت محاولاتي للنجاح، من عمر 21 وحتى 38، وما نجحت، لكن في النهاية الله أكرمني بعد ذلك لأن كرم الله يأتي لمن يحاول".

وكشف "العبار" أنه مر بظروف صعبة، عند بداية تأسيس وتدشين مجموعة إعمار قائلاً: "مرت عليَّ أيام صعبة خلال تأسيس شركة إعمار، حيث أنني عند التأسيس حصلت علي 300 مليون دولار من المستثمرين لاستثمارهم، وكان علي تحقيق ربح، وهذا كان تحدي كبير ونصيحتي للناس لازم تعمل اللي تحبه، انا أهوى العقار ويجب أن يكون لديك قدرة على التعلم".

واختتم قائلًا: "النجاح لا يأتي بسهولة و تعلمت من الشيخ محمد بن راشد التفكير بشكل أكبر، والشجاعة في اتخاذ القرار، وعدم الخوف من الخطأ، ولا أخشى من ذلك، وأعتذر عندما أخطيء".