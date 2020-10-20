إجراءات مشددة لمجابهة "كورونا" في مدارس جنوب سيناء

حرصت جميع المدارس في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى محافظة جنوب سيناء، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس "كورونا"، قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، حرصاً على صحة الطلاب.

وتشهد كافة المدارس أعمال تعقيم وتطهير مكثفة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، والتأكد من التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عقل، إن أعمال التعقيم تجري يومياً مرتين، قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، بالإضافة إلى التعقيم المستمر على مدار اليوم لدورات المياه والسلالم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتلقى تقارير يومية عن سير العملية التعليمية، في ظل هذه الإجراءات.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن لجان المديرية تقوم بالمتابعة المستمرة للمدارس، بدءاً من أعمال التعقيم قبل حضور الطلاب لطابور الصباح، ومتابعة مدى التزام الطلاب والطالبات والأطفال بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حتى نهاية اليوم الدراسي، وأكد أن العملية التعليمية على مستوى جميع مدن المحافظة منتظمة، ونسبة حضور الطلاب تتجاوز 90%.

كما تتخذ إدارة الطب الوقائي، التابعة لمديرية الصحة في جنوب سيناء، الإجراءات الوقائية اللازمة، خلال استقبال طلاب وطالبات وأطفال المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

ويجري قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لطابور الصباح، من قبل الزائرة الصحية التي تتواجد بكل مدرسة، وتطهير وتعقيم أيدي الطلاب بالكحول، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، كما تحرص جميع المدارس على منع تكدس أولياء أمور الطلاب على بوابات الدخول.