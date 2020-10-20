الذهب يتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ839 جنيها

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة 3 جنيهات، عقب ارتفاع وُصف "بالمؤقت" أمس، إذ سجّل الذهب عيار 24 اليوم، محليًا نحو 959 جنيهًا، مقابل 961 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 839 جنيهًا، وعيار 18 نحو 719 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6.720 جنيه.

وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنَّ سوق الذهب المصري عاد للانكماش؛ نظرا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة، وانتهاء موسم الأفراح المعتاد، خلال تلك الفترة.

وأضاف "حامد": "ظهرت حركة المبيعات على استحياء في مشغولات الذهب عياري 21 و18، على الرغم من انخفاض الأسعار نهاية الأسبوع؛ إذ هبط عيار 21، 6 جنيهات".

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إلى أنَّه على العكس من سوق الحلى، ارتفعت مبيعات السبائك نسبيًا، مقارنة بالأسبوع الماضي، نظرًا لانخفاض قيمة الأونصة العالمية، وظهر اتجاه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب الخام؛ لأنَّه يعتبر ملاذا آمنا خلال الفترة القادمة، التي يتوقع الكثير منهم أن التضخم العالمي سيؤثر على قيمة الجنيه والعملات الورقية، والذهب سيكون الملاذ ضد التضخم، كما ساعد على مبيعات السبائك، هو حدة منافسة التجار وعرض وتوفير كل احتياجات الأفراد من السبائك، بداية من الجرام والخمسة والعشرة، مرورا بالأونصة حتى سبيكة الكيلو.

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنَّ الذهب تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع، رغم حدة التقلبات خلال تداولات الأسبوع الماضي؛ إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع، إلى 1887 دولارا، خلال جلسة الثلاثاء، متأثرًا بقوة الدولار، وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل، والتوجه إلى بورصات الأسهم وسرعان ما عادت الأونصة للارتفاع، مع ظهور أخبار موافقة "ترامب" على الحزمة التحفيزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية، مطلع نوفمبر المقبل، ما منح الذهب مزيدا من القوة أمام الدولار، لتستقر الأونصة مرة أخرى فوق 1900 دولار؛ ليؤكد المعدن الأصفر أنه الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة، التي تغيب عنها الشفافية، واستدامة الاستقرار في البورصات العالمية.