أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-10-2020 في مصر.. انخفض مع بداية اليوم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر في البورصات العالمية، مما انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث انخفضت الأسعار ما بين 2 - 3 جنيهات في العيار، فمثلًا سجل عيار 24 الذهب البندقي حوالي 946 جنيهًا، مقابل 949 جنيهًا، عند إغلاق معاملات أمس، بينما عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية سجل 828 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا في نهاية معاملات الأمس.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 944 و946 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 826 و828 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 708 و710 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و624 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وانخفض المعدن النفيس في نهاية الأسبوع الماضي، وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1901.50 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2353.52 دولار.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقَا لموقع "ويكي هاو" يستطيع المشتري التفريق بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي "المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.