"أشعل النار بها".. تجديد حبس ضابط شرطة مفصول بتهمة قتل أمه في الجيزة

قرر قاضي التجديد بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، تجديد حبس ضابط شرطة مفصول 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته، بعد تعذيبها وإشعال النيران فيها، بعدما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد، مع سبق الاصرار والترصد.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، في واقعة قتل سيدة حرقا داخل شقتها بمنطقة فيصل، وتورط الابن في إشعال النيران بها "حية"؛ بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوة من مباحث الجيزة، وفريق من المحققين، إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة ومناظرة لجثة المجني عليها، وتبين من المعاينة، بحسب المصادر: "شقة سكنية تقع في الطابق الثاني بعقار سكني بمنطقة المطبعة بفيصل التابعة لحي الهرم.. أثاث الشقة محترق.. الحريق ناتج عن سكب مادة تساعد على الاشتعال، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. أيضا حديث الجيران عن سماع صوت مشاجرة بين الابن وأمه وبعده إشعال النيران في الشقة، ما يشير إلى احتمال قتل الابن أمه حرقا، وهروبه من مسرح الجريمة فى وقت معاصر للحريق".

وأضافت المصادر، أن الاشتباه في الابن جاء بناء على أقوال الجيران، واختفائه في وقت معاصر للجريمة، وكثرة شجاره مع أمه، ولاتزال القوات تفحص البلاغ للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة.

وناظرت جهات التحقيق جثة الضحية، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وتحديد دور الابن، وتورطه في الجريمة من عدمه.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.

وتبين أن هناك جثة متفحة داخل الشقة، وبمناقشة الشهود والجيران، أكدوا سماعهم صوت مشاجرة بين الضحية وابنها، في وقت معاصر للواقعة.