القبض على موظف بتهمة قتل زوجته خنقا بسبب خلافات عائلية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، ودلت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم قام بكتم انفاس المجني عليها أثناء نومها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت انتداب معمل جنائي لرفع البصمات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما اعترف بالجريمة تفصيلا.

وكشفت التحريات المبدئية عن وجود مشاجرة بين المجني عليها والمتهم قبل ارتكاب الجريمة وأن الجيران سمعوا أصوات عالية قبل الجريمة بساعات، وأوضحت التحريات أن الجريمة تمت بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها والتى قرر أنه تخلص من القتيلة بسبب كثرة الخلافات، واستمع رجال المباحث لاقوال شهود العيان واللذين أكدوا رواية سماع الشجار ولكنهم لم يشاهدوا جريمة القتل وأنهم فوجئوا بحضور رجال المباحث الى المنزل وإلقاء القبض على المتهم واكتشاف جريمة القتل.

تلقي العميد حازم الدربي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث عين شمس يفيد بتلقية مكالمة هاتفية من موظف يفيد بأنه قتل زوجته خنقا بسبب خلافات عائلية، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية.

وأشارت المعاينة المبدئية أن المجني عليها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد، وبضبط المتهم أكد أنه مرتكب الجريمة، وبمناقشته أكد أن بعدما تأكد من خلود أطفالهما للنوم، دخل إلى غرفة النوم وقام بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الخلافات العائلية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.