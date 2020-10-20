ضبط 31 قطعة سلاح بينها 4 بنادق آلية في حملة مكبرة بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة موسعة، في وقت سابق من مساء أمس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت الخارجين على القانون من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 31 قطعة سلاح، من بينها 4 بنادق آلية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وتلقى مير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، العميد عبد الحميد أبو موسى، بتنفيذ حملة أمنية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والتموين، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية، و9 بنادق "خرطوش"، و2 "فرد خرطوش"، و16 "فرد روسي"، صناعة محلية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، من ضبط "محمد أ. ع."، 55 سنة، عامل، يقيم بدائرة مركز سوهاج، وبحوزته 50 لفافة لـ"جوهر الأفيون" المخدر، تزن حوالي 200 جرام، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث "جزيرة شندويل"، من ضبط "فرغل أ. س."، 74 سنة، مزارع، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 17 لفافة لمادة "الأفيون" المخدر، تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالي 32 ألف و500 جنيه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة البيع.

وتم ضبط 200 قرص "تامول" المخدر، ومبلغ مالي 3270 جنيه، بحوزة "عبد الله ع. ح."، 26 سنة، عامل، ومقيم مركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

كما تم ضبط قطعة من مخدر "الحشيش"، تزن حوالى 200 جرام، بحوزة "خالد ك. ح."، 23 سنة، عاطل، ومقيم بمركز اخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق مع المتهمين.