توقعات بأمطار رعدية على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية الخميس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد بداية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ القاهرة لن تدخل في حالة عدم الاستقرار اليوم، لكن ستكون حالة عدم على الاستقرار على السواحل الشمالية للبلاد، السلوم، الضبعة، مرسي مطروح، الإسكندرية، فضلا عن أمطار متوسطة الشدة وخفيفة على الإسكندرية.

وتابعت، أنّه بداية من غد الأربعاء ستمتد الأمطار إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وبداية من الخميس وحتى الأحد ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، وعلى شمال ووسط سيناء.

وأكملت أنّه بالنسبة لشمال ووسط سيناء ستصل فيها الأمطار إلى حد السيول نظرا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق، كما أنّ الأمطار ستمتد أيضا لمدن شمال الصعيد، المنيا، الفيوم، لكنها ستكون من شديدة إلى متوسطة وسيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة من نحو 4 إلى 5 درجات بداية من الخميس وحتى الأحد.

ونصحت، بتخفيف الحركة بالنسبة للمواطنين الفترة المقبلة، إذ تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، ومن الوارد أن يكون هناك تجمعات للمياه في بعض المناطق، ومن الأفضل أن تقل الحركة الفترة المقبلة.