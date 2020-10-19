"ميناء الإسكندرية" يستعد لموسم الأمطار والنوات بـ22 إجراءً

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والإدارات المختصة بالميناء، اليوم، إنه تم رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الردىء.

وقال "شاهين" في بيان له، إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد على جميع الإدارات باتباعها بفصل الشتاء جاءت كالآتي.

1- متابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية (قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي) لمدة خمسة أيام مستقبلية.

2- وضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية، كما يتم إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء.

3- تحديد ضوابط تراكي السفن (تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية)، حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقاً للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

4- التنبيه على السفن الموجودة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بتأكيد تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات استغاثة من أي سفينة.

5- إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف، وكذلك المرور علي شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني للتاكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء والتاكد من عملها بكفاءة.

6- تجهيز فرق دفع سريع من الفنييين ( صرف صحي – كهرباء – خدمات ) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة.

7- تجهيز طلمبات الرفع والكشف علي ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية ، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة .

8- المرور علي المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافي وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها الي أي منطقة تحتاج إنارة ، أو تم انقطاع التيار الكهربي بها.

9- كذلك رفع درجة الاستعداد القصوي لأطقم الإنقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ .

10- رفع درجة الاستعداد القصوي للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتأكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح.

11- كما يتم تجهيز الشوامي اللازمة لتشديد الرباط علي السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها ، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكية بالميناء ( السفن - القاطرات - اللنشات ) والمرور الدوري والمستمر علي الأرصفة لمتابعة رباط وأمان السفن المتراكية والإبلاغ الفوري لمركز العلميات عن أي خلل .

12- زيادة عدد النوبتجيات وتدريبها علي الاستمرار في العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غزارة الأمطار في إعاقة حضور العاملين الي الميناء.

13- جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء علي مدار الساعة واتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة ، والشرطة وقطاع النقل البحري ، ووزارة النقل ، وراديو الميناء ، والسفن ، وإدارات الميناء ، والجهات المعنية الأخري ، والتنسيق المستمر مع الإدارة المركزية للحركة والحصول علي الرصدة بصفة دورية - كل ساعة علي الأقل.

14- التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من جاهزية سيارات الإطفاء واستعدادها للتحرك حين الطلب ، والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء و المسطح المائي من خلال منظومة مراقبة الكاميرات .

15- المرور الدوري علي مرافق الميناء لاكتشاف أي أحداث طارئة وتفقد الأحوال واكتشاف الأحداث قبل وقوعها .

16- التنسيق المستمر مع إدارة الخدمات البحرية والتأكد من درجة استعداد الوحدات، وتلقي أي بلاغات، وأخذ التصديقات اللازمة لأي إجراء يتم اتخاذه لمجابهة الأحداث الطارئة ، ويتم الإبلاغ الفوري للسلطة المختصة والإدارة العليا وتنسيق التعاون بين جميع الإدارات المختلفة وإخطار الجهات المعنية بأي أحداث طارئة.

17- استعداد لجنة الأزمة حال الحاجة لذلك، ومركز العمليات يدير الأحداث الطارئة ويجمع البيانات والمعلومات لحين حضور لجنة إدارة الازمة ، كما يقوم المركز بتنفيذ السيناريوهات المعدة مسبقا لمجابهة أي حدث طارئ وضمان تنفيذ خطة الطوارئ.

18- إعداد تقرير مفصل عن الحدث الطارئ موضحاً به الأسباب والإجراءات المتخذة والإيجابيات والسلبيات والتوصيات لتلافي مثل هذا الحدث.

19- قيام مركز العمليات بالمرور علي المباني والأرصفة والإبلاع الفوري عن أي حدث طارئ.

20- إبعاد الأوناش والسيور عن الأرصفة لتلافي سقوط أجزاء منها ، ويتم إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع للتطاير أو التلف .

21- إيقاف عمليات الشحن والتفريغ ومنع تواجد العاملين بشركات الشحن والتفريغ علي أسطح السفن وأبراج الأوناش حال الطقس الردئ.

22- وتقوم الإدارة المركزية للخدمات الفنية والبحرية بتجهيز ( لودر – بلدوزر– ونش) وكذا معدات الأنقاض للتحرك الفوري عند الحاجة إليها لإعادة الأمور إلي ما كانت عليها.