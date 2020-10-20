سجن وغرامة عقوبات تنتظر الشاب الساخر من إذاعة القرآن: تنمر وازدراء

أثارت واقعة الفيديو الذي تتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشباب الذي يقدم "ستاند أب كوميدي" يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم، جدلا وغضباً، حيث طالبه البعض بالاعتذار فيما دعا آخرون لمعاقبته قانونيا، لا سيما بعد البلاغ الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية، وذلك على حد وصفهم.

وقال المحامي حسن أبو العنين، المستشار القانوني المتخصص في القانون الجنائي والعقوبات، في تصريحات لـ"الوطن" إن الشاب الذي الذي سخر من الإذاعة المصرية ارتكب جريمتين، جريمة التنمر، وجريمة ازدراء الأديان، والتي من المتوقع أن يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك حسب ماتراه هيئة المحكمه للعقوبة المناسبة على المتهم.

وأضاف أن المادة 98 من قانون العقوبات المصري عند ارتكاب جريمة ازدراء الأديان، تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

وأكد أبو العنين أن المتهم ارتكب عقوبه التنمر أيضا، وذلك لسخريته من أشخاص بعينهم في إذاعة القرآن الكريم، والتي تنص عقوبتها على بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان الشاب قد قال خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين: "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا لية، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايماً شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا إحنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج أسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش أن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا"، واستمر الشاب بالتنمر.