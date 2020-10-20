إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 11 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بعامود إنارة، أدى لانقلابها، أمام قرية الجزائر، بطريق الخارجة باريس في الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب الحادث.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة الخارجة، يفيد إصابة كل من: هند شريف عيد، 11 عامًا، وعفاف أحمد عوض، 25 عامًا، ومحمد عامر طلبة 28 عاما، وعلي عبدالشافي أحمد، 50 عامًا، ومظهر أحمد السيد، 50 عاما، وكمال صلاح محمود، 35 عاما، وسهير حامد يوسف، 33 عاما، وزاهر جمعة مرسي 45 عامًا، وشيماء شريف عيد، 20 عاما، وإيمان مصطفى محمد، 20 عاما، وأحمد عبدالناصر أحمد، 22 عاما، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بعد اصطدامها بعامود إنارة، بطريق الخارجة باريس.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وطلب من إدارة مرور الوادي الجديد تقرير المعاينة.

وأصيب أمس الاثنين، 3 أشخاص، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن المحافظة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 مصابين لمستشفى الخارجة العام، في حادث مروري.

وتبين إصابة كل من: أبو شوشة محمد أبو شوشة، 35 عاما، ومحمد أنور حلمي، 25 عاما، ومصطفى شوقي محمد، 23 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة، إثر انقلاب دراجة نارية، بالمنطقة الصناعية والحرفية بمدينة الخارجة.

ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وحُرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، التي أمرت مرور الوادي الجديد بإعداد تقرير حول أسباب الحادث.