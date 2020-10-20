إنقاذ مريض من بتر ساقه المصابة بـ"الغرغرينا" في مستشفى طنطا التعليمي

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من جراحي المستشفي التعليمي العالمي بجامعة طنطا، في إنقاذ مريض من بتر ساقه المصابة بالغرغرينا، في عملية ناجحة استغرقت ثلاث ساعات.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المريض بالمستشفى التعليمي، أجريت التحاليل والأشعة اللازمة، واتضح أن المريض يعاني من قصور حرج بالدورة الدموية للطرف السفلي وغرغرينا بجنب القدم، نتيجة انسداد بالشريان الحرقفي الرئيسي، والشريان الفخذي.

وأوضح الدكتور محمد الهنيدي، رئيس الفريق الطبي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، رئيس قسم طب الطوارئ والإصابات بطب طنطا، أن العملية تمت باستخدام القسطرة التداخلية لتوسيع انسداد الشريان الحرقفي، مع التدخل الجراحي باستخدام شريان صناعي لتجاوز انسداد الشريان الفخذي، مشيرا الي استقرار حالة المريض مع رجوع النبض الشرياني الطرفي في القدم لحالته الطبيعية.

وأشاد رئيس الفريق الطبي، بجاهزية المستشفي التعليمي العالمي، التي تضم أحدث أجهزة طبية تماثل نظيرتها في كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أحمد غنيم، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي العالمي، والدكتور عادل حسيني، رئيس قسم جراحة الأوعية.

وضم الفريق الطبي، الدكتور محمد الهنيدى "رئيسًا"، والدكتور حسام مختار، مدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عمرو المحلاوي، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، والدكتور إسلام الشنشوري، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، ومن قسم التخدير الدكتور خالد حمامة، مدرس مساعد، والدكتورة إيمان عزام، طبيب مقيم التخدير، ومن طاقم التمريض أسماء شوقي وأميرة فتحي.