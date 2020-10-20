قواعد جديدة لآخر مناظرة بين ترامب وبايدن.. واتهامات بالتحيز

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية تبني قواعد جديدة للمناظرات بين المرشحين لضمان عدم مقاطعة أي مرشح للآخر ونجاح المناظرة.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها ستلجأ إلى تقنية "إسكات الميكروفون"، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم الخميس المقبل، من أجل منع مقاطعة المناظرة. ويرتقب أن تجرى المناظرة في جامعة بيلمونت في ولاية تينيسي، وسيجري النقاش في 90 دقيقة، مقسمة إلى 15 دقيقة لكل محور على حدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن اللجنة ستلجأ إلى هذه التقنية لأن المناظرة الأولى تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ما طغى عليها من مقاطعة في النقاش، حتى أن المشاهدين وجدوا صعوبة في التركيز على الأجوبة.

وسيمنح كل مرشح دقيقتين اثنتين حتى يجيب على سؤال الصحفي الذي يدير الحوار، أما النقاش المفتوح فسيقام في محور خاص من محاور المناظرة.

واعترضت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "زر كتم الصوت" الذي أعلنت عنه لجنة المناظرات الرئاسية وقالت إنه سيتم استخدامه في مناظرة، ترامب، المقبلة مع منافسه، جو بايدن.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن: "ترامب سيشارك في المناظرة المقررة الخميس المقبل بغض النظر عن تغييرات اللحظات الأخيرة في القواعد من قبل اللجنة "المتحيزة"، في محاولتهم الأخيرة لتقديم ميزة لمرشحهم المفضل".

وأضاف ستيبين أن الحملة الرئاسية غير راضية عن المواضيع المعلنة لمناظرة الخميس، مشيرة إلى أنها كان يجب أن تركز أكثر على السياسة الخارجية.

في المقابل، أعلنت حملة بايدن أن كلا الجانبين كانا قد اتفقا في السابق على السماح للمشرفين على المناظرات باختيار الموضوعات.

وقال تي جيه داكلو المتحدث باسم بايدن، إن "ترامب مهتم بقواعد المناظرة أكثر من اهتمامه بتقديم المساعدة في دولة تعاني من أزمة". وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية توفير زر "كتم صوت" يمكن كل مرشح بالحديث لمدة دقيقتين في بداية كل جزء من المناظرة، وبعده سيتم تشغيل ميكروفوني المرشحين، للسماح بالحوار المتبادل بينهما والرد على بعضهما البعض.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي ستعقد بين ترامب وبايدن، بعد قام المرشحان بمقاطعة بعضهما مرارا في المناظرة الرئاسية الأولى.

ورفض ترامب المشاركة في مناظرة ثانية كانت مقررة، الخميس الماضي، بسبب خلاف حول إجرائها عن طريق الإنترنت، وقد أثار ترامب حينها مخاوفا بشأن كتم صوت ميكروفونه.