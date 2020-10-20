وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الأول للكتاب في الدقهلية اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المعرض الأول للكتاب بحديقة شجر الدر بالمنصورة ويستمر في الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة، وذلك في إطار برنامج الثقافة لنشر معارض الكتاب في كل محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تجرى حاليا أعمال النظافة ورفع تراكمات الأتربة وإعداد الخيمة وباكيات العرض للكتب بالمعرض لتبدو لائقة برواد المعرض من أبناء المحافظة وغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى، مشيرا إلى متابعته للإعداد المتميز لمكان إقامة المعرض.

وأوضح المحافظ أن المعرض يعد حدثا ثقافيا نوعيا ويؤكد عراقة وتاريخ محافظة الدقهلية والتي تعد عاصمة للفكر والثقافة، كما أنها محافظة الأعلام أنجبت لمصر والعالم وما زالت تنجب الرواد في كل مجالات الأدب والفكر والثقافة والفن والعلم والطب والدين والسياسة كان لهم الأثر البالغ في إثراء الحياة الفكرية في مصر وخارجها.

وفي ذات السياق واصلت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس الحي حملته الموسعة لرفع كفاءة حديقة شجر الدر بمنطقة المشاية السفلية، وقاد الحملة نائبا رئيس حي غرب المنصورة محمد أنور، وكريمة صديق عبدالغفار، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق.

وواصلت الحملة رفع كفاءة النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لحديقة شجرة الدر، ذلك من خلال قص وتهذيب الأشجار والحشائش، ترميم ودهان البردورات وغسيل الأرصفة، وصيانة ولحام الأسوار والأبواب والبرجولات والاستراحات، وكنس ورفع الأتربة ورفع المخلفات من داخل أرجاء الحديقة.

وقال المحاسب محمد عبدالباقي إن المحافظة حريصة كل الحرص على تطوير كل الحدائق والمتنزهات لجعلها متنفسا حضاريا لأهالي المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بمجموعة من الفنانين والرسامين المتخصصين من الكيانات الشبابية بأعمال تطوير الحديقة، لتجميل الجدران المتواجدة بداخل أرجاء الحديقة وتحويلها إلى لوحات فنية بديعة.